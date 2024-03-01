Президент Ла Лиги: возможно, обстоятельства облегчили приход Гринвуда в «Хетафе»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Мэйсоне Гринвуде, выступающем за «Хетафе» на правах аренды. Напомним, Гринвуд перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре. До того, как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения, но в итоге был оправдан.

«Мы не можем быть судьями во всём. Мы не можем говорить, что кто-то не может играть здесь в каждом отдельном случае, иначе у вас будут пустые команды. Гринвуд очень хорошо себя проявил как игрок, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе и останется в Ла Лиге. Его не осудили, так что мне всё равно. Если его не осудили в Англии, почему мы должны осуждать его в Испании?

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Возможно, обстоятельства облегчили его приход, но он отличный игрок, и у меня нет других комментариев. Он очень хорошо играет в «Хетафе», и я надеюсь, что он продолжит быть успешным и останется в испанском футболе, потому что это всегда хорошо для нас», — приводит слова Тебаса The Telegraph.

В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее сообщалось о нежелании Гринвуда возвращаться в «МЮ».