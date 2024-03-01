Игрок «Динамо» Карраскаль оценил шансы Тюкавина продолжить карьеру в Европе

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль, ранее выступавший за «Ривер Плейт» и ЦСКА, рассказал о том, готов ли форвард московской команды Константин Тюкавин к продолжению карьеры в европейских чемпионатах.

«Он очень хороший игрок, у него отличная техника, менталитет, характер. В ближайшем будущем он точно мог бы заиграть в европейском топ-чемпионате. А сейчас важно, чтобы он помог «Динамо» добиться результатов», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне форвард сыграл во всех турнирах за клуб в 23 матчах, в которых забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «Динамо» действует до конца 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

В 11 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона 25-летний футболист «Динамо» Карраскаль отдал одну результативную передачу. Бело-голубые после 18 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

Напомним, в первом матче после возобновления чемпионата «Динамо» встретится с «Локомотивом». Игра в рамках 19-го тура РПЛ состоится 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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