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Симеоне высказался о поражении «Атлетико» в матче с «Атлетиком» в полуфинале Кубка Испании

Симеоне высказался о поражении «Атлетико» в матче с «Атлетиком» в полуфинале Кубка Испании
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромное поражение команды в ответном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:3). Напомним, первый матч также завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 25'    

«Наше поражение со счётом 0:1 в первом матче говорит об уровне соперника. Поражение со счётом 0:3 в ответной встрече говорит о том, какую работу они проделали. У нас было три момента в начале встречи, которыми мы должны были лучше распорядиться. У нас была возможности забить гол и войти в эту игру, но не удалось этого сделать. У нас не было силы в нападении, мы были слабы в защите. Стоит поздравить соперника с победой», — приводит слова Симеоне AS.

В финале Кубка Испании «Атлетик» встретится с «Мальоркой».

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