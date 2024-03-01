Тренер сборной Турции высказался об отсутствии игровых минут у Гюлера в «Реале»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал отсутствие игровых минут у юного хавбека мадридского «Реала» Арды Гюлера.

«Я хочу увидеть Гюлера на поле. Он играет очень мало, но я надеюсь, что теперь он сможет это делать, потому что у него большой талант. Мы следим за ним очень внимательно. Мы будем вызывать игроков на Евро-24, только если они в лучшей физической форме», – приводит слова Монтеллы Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Несколько футболистов «Реала» недовольны Карло Анчелотти

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: