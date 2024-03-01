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Тренер сборной Турции высказался об отсутствии игровых минут у Гюлера в «Реале»

Тренер сборной Турции высказался об отсутствии игровых минут у Гюлера в «Реале»
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал отсутствие игровых минут у юного хавбека мадридского «Реала» Арды Гюлера.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хочу увидеть Гюлера на поле. Он играет очень мало, но я надеюсь, что теперь он сможет это делать, потому что у него большой талант. Мы следим за ним очень внимательно. Мы будем вызывать игроков на Евро-24, только если они в лучшей физической форме», – приводит слова Монтеллы Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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