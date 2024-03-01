Орлов: кто-нибудь верит, что решение будет в пользу Промеса? Там такая доказательная база!

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, считает ли московский «Спартак» реальным конкурентом «Зениту».

«Может быть. Концовку-то они здорово провели. У Абаскаля есть энергетика, как у Тедеско. Что-то он в них вдохнул. Но вот состав «Спартак» ещё не наиграл. И потом ещё эта жуткая история с Промесом. С одной стороны, по всем моральным устоям его надо бы отстранить. Но юридически всё равно надо ждать окончания последней апелляции. Кто-нибудь верит, что решение будет в его пользу? Там такая база доказательная!», — рассказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. «Зенит» расположился на второй строчке (36 очков). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

В 19 туре «красно-белые» сыграют в гостях с «Зенитом». Встреча на стадионе «Газмпром Арена» состоится 2 марта в 19:30 по мск.

Интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в 10:00

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