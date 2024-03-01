Геннадий Орлов: «Краснодар» в межсезонье сделал сильный ход

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему считает «Краснодар» главным претендентом на чемпионство.

«Потому что они идут на первое чемпионство, а здесь всё-таки пять. В какой-то момент у спортсмена может мелькнуть мысль: «Да и хрен с ним, уступим». Поэтому Семак и прилагает усилия, чтобы вот этого «хрен с ним» не случилось. Но и «Краснодар» сделал сильный ход — взял Кастаньо, который выбил из сборной Колумбии нашего Барриоса! У Ивича вся полузащита классная: Черников, Сперцян, Кривцов. А правый защитник Волков какой! Слева позиция немного проседает, где опытный Петров играет. Но в любом случае будет очень интересно», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» завершил на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с «Рубином» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.