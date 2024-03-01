Орлов: ни один тренер соперников ни разу не сказал, что я перебарщиваю в пользу «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на критику болельщиков по поводу того, что он поддерживает «Зенит».

«Ни один тренер соперников ни разу не сказал, что я перебарщиваю в репортажах в пользу «Зенита». А я всегда интересовался их мнением. Мне просто повезло, что весь этот период «Зенит» был в порядке — и с начинающим Аршавиным, и с Халком. Для комментатора же важно рассказать о людях, а если они талантливы, то и делать это приятнее. Фразы становятся более цветастыми. А если бездарный матч, бездарная команда — трудно из себя что-то выдавить.

Сегодня просто засилье знаний из интернета. А это ошибка. Мы были другими, потому что общались с людьми футбола напрямую, завоёвывали авторитет в глазах тренеров. Не потому что мы их ублажали. Я и сегодня советую молодым коллегам: ребята, держите дистанцию, ни в коем случае не сближайтесь, потому что вам потом будет неудобно говорить правду», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.