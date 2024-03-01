Новичок «Краснодара» Виктор Са рассказал о своей готовности к дебюту в РПЛ

Новый нападающий «Краснодара» Виктор Са рассказал о своей нынешней форме, а также заявил, что надеется дебютировать за «быков» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Напомним, встреча состоится 2 марта в 16:30 мск.

«Я уже в хорошем игровом тонусе, играл в начале сезона в Бразилии, так что чувствую себя физически отлично. Конечно, несколько дней я провёл без тренировок и это может немного помешать, но я собираюсь как можно скорее сыграться с новыми товарищами по команде и надеюсь, что смогу быть на поле уже в субботней игре с Рубином», — приводит слова бразильца Meia Hora.

Напомним, южане объявили о переходе нападающего из «Ботафого» 22 февраля текущего года. Трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне бразильский футболист принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и семью ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.