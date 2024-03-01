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Тебас подтвердил, что Ла Лига использовала чтение по губам для расследования по Беллингему

Тебас подтвердил, что Ла Лига использовала чтение по губам для расследования по Беллингему
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что организация расследовала обвинения в том, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выкрикивал оскорбления в адрес форварда «Хетафе» Мэйсона Гринвуда во время матча 20-го тура чемпионата Испании (2:0)

«Это правда, что Ла Лига расследовала дело Беллингема. Это не первый случай, когда мы использовали чтение по губам в расследовании. Мы не знаем, какой эффект произвело то, что было сказано. Возможно, он сказал совсем не то, что утверждал», — приводит слова Тебаса The Telegraph.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в СМИ сообщалось, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем назвал своего соотечественника, футболиста «Хетафе» Мэйсона Гринвуда насильником во время игры. Случилось это после жёстокого единоборства между футболистами.

Гринвуд перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре. До того как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения, но в итоге был оправдан.

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