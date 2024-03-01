Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 27-го тура Серии A сезона-2023/2024

Сегодня, 1 марта, матчем «Лацио» — «Милан» стартует 27-й тур итальянской Серии A сезона-2023/2024.
В 27-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
1 марта, пятница:
«Лацио» — «Милан» (22:45).
2 марта, суббота:
«Удинезе» — «Салернитана» (17:00);
«Монца» — «Рома» (20:00);
«Торино» — «Фиорентина» (22:45).
3 марта, воскресенье:
«Верона» — «Сассуоло» (14:30);
«Эмполи» — «Кальяри» (17:00);
«Фрозиноне» — «Лечче» (17:00);
«Аталанта» — «Болонья» (20:00);
«Наполи» — «Ювентус» (22:45).
4 марта, понедельник:
«Интер» — «Дженоа» (22:45).
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер». Команда набрала 69 очков за 26 матчей. Второе место занимает «Ювентус» (57). На третьей строчке располагается «Милан» (53).