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Иван Обляков — о «Слове пацана»: кто чушпан в ЦСКА? Многие

Иван Обляков — о «Слове пацана»: кто чушпан в ЦСКА? Многие
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, что недавно посмотрел нашумевший сериал «Слово пацана».

«Как отдыхает Иван Обляков? Так, ну из последнего… Тяжело даже вспомнить, что мы смотрели-то. «Слово пацана», да, точно смотрел. Кто чушпан в ЦСКА? Многие (улыбается)», — сказал Обляков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений. Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября и завершился 21 декабря.

В нынешнем сезоне Обляков провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 10 млн.

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