Иван Обляков включил Марио Фернандеса в свою символическую сборную одноклубников по ЦСКА

Полузащитник Иван Обляков включил защитника «Зенита» Марио Фернандеса в свою символическую сборную одноклубников по ЦСКА. Хавбек армейцев выбирал из футболистов, с которыми когда-либо играл вместе. Место в воротах по умолчанию занял Игорь Акинфеев.

«Справа это всё равно Марио будет. Марио Фернандес. Дальше Дивеев, Мойзес и Баха Зайнутдинов. Давайте выберу Дзага, Влашич и я. Трёх нападающих? Ну, нападающий Чалов. Слева Кучаев, пускай будет. И справа Аббос», — сказал Обляков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Обляков провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 10 млн.