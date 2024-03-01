Агент Сафонов: хорошо, что Карпин обращает внимание на Тюкавина — Костя заслужил

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы российского нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о попадании форварда в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«В чемпионате и на сборах он практически всегда забивал. Костя — игрок хорошего уровня. Не знаю, почему раньше его не вызывали. Но за результат отвечает тренер. Хорошо, что обращает на него внимание. Дай бог, чтобы попал в окончательный состав. Для меня ничего удивительного нет. Своей игрой он заслужил. Хочется посмотреть на него с Сербией, Парагваем. А как будет, зависит от него», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч с Сербией состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.