Карпин: финальный состав сборной России планируем объявить по итогам 20-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что финальный состав сборной России для участия в мартовском сборе должен быть объявлен после завершения матчей 20-го тура РПЛ.

«По регламенту вызовы в национальные команды необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нём появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков. Сам сбор, в связи с переносом 21-го тура, начнётся 14-15 марта», — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, сегодня, 1 марта, сборная России опубликовала расширенный список из 38 футболистов для участия в мартовском сборе национальной команды. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта. Отметим, что в 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома национальная команда одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).