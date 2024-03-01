Солтмурад Бакаев: если бы с Дзюбой играли в паре, я был бы в топе по ассистам

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев, находящийся в данный момент в аренде в «Родине», поделился воспоминаниями о совместной работе с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Напомним, в 2022 году форвард поддерживал форму вместе с игроками казанского клуба. Отметим, что в тот период главным тренером «Рубина» был Леонид Слуцкий.

«Успел поработать с Дзюбой? Да, было прикольно. Весёлый человек, мастер на поле. Как форвард Артём топ. У меня как у флангового нападающего всегда была уверенность: прострелю или подам — Дзюба зацепится за мяч. Если бы с ним играли в паре, я был бы в топе по ассистам.

В дуэте со Слуцким они устраивали шоу? Могли в начале тренировки поугарать, но дальше шла работа. Слуцкий и без Дзюбы шутил. Бывало, мы крутим велосипеды в зале, а Викторович запускает голосование: кого сегодня ловим, над кем мы будем шутить. Я улыбался, даже когда было не очень смешно», — приводит слова Бакаева Sport24.

Напомним, Солтмурад Бакаев перешёл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца сезона-2023/2024. Футболист в общей сложности провёл 70 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Рубин» и «Спартак». В текущем сезоне он один раз сыграл за казанцев в чемпионате и дважды — в Кубке России. В составе «Родины» в Мелбет Первой лиге полузащитник провёл 15 матчей, в которых не успел отметиться результативными действиями.