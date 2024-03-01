«Мной заинтересовался лично Слуцкий». Бакаев рассказал об уходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев, находящийся в данный момент в аренде в «Родине», рассказал о своём уходе из московского «Спартака» в 2020 году. Напомним, футболист является воспитанником академии клуба.

«Спартак» предлагал продлить контракт, но мы не договорились. А в это время мною заинтересовались «Рубин» и лично Слуцкий. Я предпочёл поехать в Казань.

На командном ужине в «Спартаке» я поговорил с Тедеско и услышал, что нравлюсь ему как футболист. Но мы играли по схеме с тремя центральными защитниками, куда я никак не вписывался. А Слуцкий видел меня на фланге. Было важно, что на меня рассчитывают на конкретной позиции.

Было тяжело уйти из «Спартака» после практически 12 лет в клубе, где я прошёл все этапы. Но была детская мечта — выйти из зоны комфорта, пойти по другому пути и попытаться сделать себе имя в «Рубине». Думал, что в Казани буду играть больше и стану ближе к своей цели», — приводит слова Бакаева Sport24.

Напомним, Солтмурад Бакаев перешёл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца сезона-2023/2024. Футболист в общей сложности провёл 70 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Рубин» и «Спартак». В текущем сезоне он один раз сыграл за казанцев в чемпионате и дважды — в Кубке России. В составе «Родины» в Мелбет Первой лиге полузащитник провёл 15 матчей, в которых не успел отметиться результативными действиями.