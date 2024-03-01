VK Видео эксклюзивно покажет дерби Португалии и Турции

«Бешикташ» — «Галатасарай» и «Порту» – «Бенфика»: главные футбольные противостояния Турции и Португалии эксклюзивно на платформе VK Видео.

Первая игра, которую смогут увидеть болельщики — дерби Турции «Бешикташ» — «Галатасарай» в рамках турнира Турция — Суперлига, 28-й тур. Начало встречи 3 марта 2024 года в 19:00 по московскому времени на стадионе «Водафон Парк». Это одно из старейших дерби Европы — чёрно-белый Стамбул против Стамбула красно-жёлтого. «Галатасарай» борется за чемпионство, а «Бешикташ» пытается занять третье место и добыть путёвку в Лигу Европы. «Бешикташ» показывает отличную игру, побеждая в последних пяти матчах. В то время как «Галатасарай» именно на «Водафон Арене» не может выиграть с 2015 года. На своём поле «орлы» непобедимы. Ожидается жёсткая и непредсказуемая борьба за победу.

Вторая игра — одно из самых ожидаемых событий в португальском футболе – дерби между командами «Порту» и «Бенфика». Матч пройдёт на стадионе «Драгау» и станет главной игрой 24-го тура Примейры. «Порту», занимающий третье место в турнирной таблице, сыграет против нынешнего лидера – «Бенфики». Обе команды показывают отличную игру в этом сезоне, а болельщики смогут насладиться напряжённой борьбой за победу.

Трансляции из предматчевой студии VK Видео проведёт Эльвин Керимов вместе с Евгением Алдониным, Дмитрием Кузнецовым и Виталием Дьяковым.

«Бешикташ» — «Галатасарай» в 18:25, «Порту» — «Бенфика» в 23:00 (по московскому времени). Уникальная возможность погрузиться в атмосферу жарких футбольных баталий не выходя из дома.