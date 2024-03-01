Игрок «Зенита» Марио Фернандес — об РПЛ: мы действительно находимся не там, где привыкли

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о текущем положении сине-бело-голубых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а таже оценил шансы клуба на чемпионство в сезоне-2023/2024.

«Мы действительно находимся не там, где привыкли. «Зенит» всегда жаждет и стремится быть первым. Находиться на втором месте неприятно. Все настраиваются на то, чтобы исправить ситуацию. И с тем количеством игр, которые остались до финиша, могу сказать, что всё в наших руках. Мы можем и должны завоевать чемпионство», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Перед возобновлением сезона «Чемпионат» напоминает основные расклады в турнирной таблице РПЛ. По итогам прошлых 18 туров лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).