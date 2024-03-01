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«Ростов» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

«Ростов» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 1 марта, состоится матч в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростов-на-Дону. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды уже играли между собой в нынешнем розыгрыше РПЛ. Встреча в рамках 3-го тура чемпионата, состоявшаяся в Самаре, завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:1.

По итогам 18 сыгранных туров «Крылья Советов» находятся на шестом месте в турнирной таблице. У команды Игоря Осинькина 29 очков. «Ростов» набрал 21 очко за аналогичное количество встреч. Команда Валерия Карпина идёт на 10-м месте.

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