Орлов рассказал, кому принадлежала идея назначения Семака главным тренером «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, кому принадлежала идея назначения Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита». По его словам, кандидатуру Семака поддержал Алексей Миллер.

«Луческу не дали тех игроков, которых он хотел. В «Шахтёре» у него много бразильцев было, он знал рынок. Проблема в том, что к Луческу было разное отношение в руководстве. Когда в 2018 году выбирали нового тренера, Фурсенко предлагал одного кандидата, Дюков — другого. Иностранцев. А Миллер сказал: «Нет, давайте возьмём Семака». Алексей Борисович взял на себя ответственность за этот выбор, и поэтому он так доволен, что всё так хорошо сложилось», — сказал Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.