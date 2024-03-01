Шикунов: к игре с «Факелом» с газоном на стадионе «Спартака» всё будет в порядке

Бывший футболист Александр Шикунов отреагировал на проблемы домашней арены красно-белых «Лукойл Арены».

«Я думаю, что к игре с «Факелом» с газоном на стадионе «Спартака» всё будет в порядке. Я не знаю, что произошло с полем, может какие-то технические проблемы. У «Спартака» же никогда в жизни таких вопросов не возникало. У команды 10 дней, чтобы исправить ситуацию и пройти лицензирование», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» на своей арене.