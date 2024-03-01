Булыкин: у других команд и в нормальное время года поле хуже, чем сейчас у «Спартака»

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на проблемы домашней арены красно-белых «Лукойл Арены».

«Всё-таки можно поле подготовить к весне, чтобы было ровное, с травой. Что-то у «Спартака» не получилось, поэтому матч переносят на другой стадион. Мы не в 2000-х, чтобы играть на картофельных полях. Хотя у других команд и в нормальное время года поле хуже, чем сейчас у красно-белых. Но для «Спартака» непростительно иметь газон в таком состоянии. Есть система, деньги, прекрасный стадион и такое поле. Я не специалист, не агроном, но эта ситуация вызывает много вопросов», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» на своей арене.