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Тренер молодёжной сборной России — о сборе команды: уругвайский футбол сейчас на подъёме

Тренер молодёжной сборной России — о сборе команды: уругвайский футбол сейчас на подъёме
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о предстоящем учебно-тренировочном сборе команды в Уругвае. Напомним, молодёжка проведёт три товарищеских матча. Соперниками россиян станут сборная Уругвая до 20 лет, а также молодёжные команды «Насьонала» и «Монтевидо Сити».

«На этом сборе нас ждут игры с очень хорошими соперниками. Уругвайский футбол сейчас на подъёме, в прошлом году эта страна выиграла молодежный чемпионат мира, поэтому проверить себя на таком уровне будет полезно нашим футболистам.

Во время зимней паузы и я, и мои помощниками провели много времени на тренировочных сборах команд, в которых выступают кандидаты в молодежную сборную. Мы имели возможность вживую оценить уровень их готовности. Больших изменений в составе по сравнению с предыдущими УТС нет. В состав вошли те, кто, на наш взгляд, на сегодняшний день выглядит лучше. Отмечу, что в составе возможны изменения, связанные с травмами и состоянием игроков, так как до сбора им предстоит провести три матча в своих клубам», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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