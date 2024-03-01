Стал известен состав молодёжной сборной России на товарищеские матчи в Уругвае

Пресс-служба молодёжной сборной России по футболу опубликовала список футболистов, вызванных для участия в мартовском сборе национальной команды. В состав команды на предстоящий сбор войдут 23 футболиста.

Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Чайка» Песчанокопское), Даниил Худяков («Локомотив» Москва).

Защитники: Матвей Бардачёв («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Бозов («Спартак» Москва), Юрий Коледин («Спартак-2» Москва), Илья Кирш («Ростов», Ростов-на-Дону), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Станислав Пузанов («Краснодар»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Егор Смелов («Динамо» Москва).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Динамо» Москва).

Напомним, Молодёжная сборная России проведёт три товарищеских матча в Уругвае во время мартовского учебно-тренировочного сбора. Соперниками россиян станут сборная Уругвая до 20 лет, а также молодёжные команды «Насьонала» и «Монтевидо Сити».