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Планы по введению синей карточки в футболе находятся под угрозой срыва — The Telegraph

Планы по введению синей карточки в футболе находятся под угрозой срыва — The Telegraph
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Планы по введению синей карточки в футболе находятся под угрозой срыва. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, планы по внедрению новой постоянной карточки в футболе могут быть отменены уже на ближайшем собрании Совета Международной футбольной ассоциации (Ifab), которое состоится в субботу, 2 марта.

Также сообщается, что среди других предложений, которые будут обсуждаться в субботу, — опробовать ещё одну меру в стиле регби, которая запретит любому игроку, кроме капитана команды, приближаться к судьям матча.

Напомним, о возможном изменении было объявлено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в рамках протоколов sin-bin, согласно которым игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат преднамеренный фол или проявят несогласие с официальным представителем матча. Также сообщается, что игроку должна быть предъявлена красная карточка, если в течение матча он получит две синие карточки или комбинацию жёлтой и синей.

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