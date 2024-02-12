Стало известно, что произойдёт, если синюю карточку получит вратарь — The Telegraph

Стало известно, что произойдёт, если синюю карточку получит вратарь команды, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в случае получения синей карточки голкипером команды надо будет выбрать: поставить в ворота на 10 минут полевого футболиста или же совершить полноценную замену вратаря. Если команда уже израсходовала свои замены, полевой игрок всё равно должен будет занять место в воротах. Это аналогично тому, как происходит в случае удаления голкипера и без возможности замены.

На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут. В ФИФА и УЕФА сначала опробуют синюю карточку в женском и молодёжном футболе.