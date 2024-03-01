Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак оценил сборы и трансферную кампанию «Зенита»

Сергей Семак оценил сборы и трансферную кампанию «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зимних сборах и трансферной кампании клуба.

«Как оценю завершившиеся сборы для команды? Всё запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твёрдую четвёрку.

Доволен ли зимней трансферной кампанией? По большому счёту — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс.

Ждём возобновления чемпионата и хорошей качественной игры со стороны нашей команды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (38).

Материалы по теме
Главный новичок в РПЛ — 18-летний бразилец «Зенита». Почему «Спартаку» стоит бояться Педро
Главный новичок в РПЛ — 18-летний бразилец «Зенита». Почему «Спартаку» стоит бояться Педро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android