Сергей Семак оценил сборы и трансферную кампанию «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зимних сборах и трансферной кампании клуба.

«Как оценю завершившиеся сборы для команды? Всё запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твёрдую четвёрку.

Доволен ли зимней трансферной кампанией? По большому счёту — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс.

Ждём возобновления чемпионата и хорошей качественной игры со стороны нашей команды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (38).