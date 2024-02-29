Главный новичок зимы в РПЛ — 18-летний бразилец «Зенита». Почему «Спартаку» стоит бояться

До зимы 2024-го вы вряд ли слышали об этом футболисте. В «Коринтиансе» Педро выходил в основном на последние 15-20 минут матчей, однако не показывал чего-то магического. Да, сделал 3+2 в 2023 году, был активен, быстр, но одновременно предсказуем. Не какой-то грандиозный прорыв. Но тогда парню даже не стукнуло 18. Летом «Зенит» активировал право приоритетного выкупа. Оно досталось российскому клубу благодаря той самой сделке по Юри Алберто. Прошло ещё несколько месяцев, и в «Зените» решили: Педро нужен здесь и сейчас. Поэтому в начале января он прилетел вместе с мамой в Петербург на подписание контракта, а потом удивлял на зимних сборах.

По задумке всех, да и по базовой логике, его адаптация должна была быть плавной. Всё же новые коллектив, тренер и страна – не так уж и просто привыкнуть, когда тебе едва исполнилось 18. Однако парень проигнорировал эти формальные условности. Для него словно ничего не изменилось — остались поле и мяч. Плюс достаточно соотечественников вокруг. Педро словно перетащил свои умения в чемодане, распаковал их сначала в ОАЭ, а потом и в Катаре, заставив всех собой восхищаться. Ведь вытеснить Андрея Мостового из условной основы на сборах дано не каждому. У россиянина опыт, физические данные и просто статус. Но сейчас всё идёт к тому, что Андрей может присесть на скамейку. Уж слишком хорош этот бразильский вундеркинд.

Первый же матч – с самаркандским «Динамо»: Педро вылетает на второй тайм на место Мостового и здорово взаимодействует с Дугласом и Клаудиньо. Итог – гол в первом же матче. В стиле Малкома.

Вторая встреча с «Чонбуком»: снова второй тайм, но на этот раз взаимодействие с Дугласом и Венделом. Итог – гол после передачи капитана.

С «Уралом» парень вышел уже в основном составе, провёл 63 минуты, но не забил. Однако, судя по всему, примерно тогда тренерский штаб понял: на юношу можно рассчитывать не только как на игрока ротации, но и как на футболиста основного состава.

Дальше Педро провёл 90 минут в матче с «Аль-Духаилем», продолжая налаживать взаимопонимание с Клаудиньо и Дугласом. Потом полный матч с «Шанхай Шэньхуа» – и гол. Но там всё было просто. И значительную часть работы сделал Вендел.

Именно после той игры «Зенита» с командой Слуцкого бразильца впервые публично похвалил Александр Медведев, председатель правления «Зенита»: «Педро показывает нашей молодёжи, что в 17-18 лет можно играть на уровне основной команды. Но мы знаем, что талант – 20%. А 80% – это труд».

Следом выступил и тренер «Зенита» Вильям де Оливейра, заявив, что парень будет бороться за место в старте.

Виллиам де Оливейра тренер «Зенита» «Педро отлично работает с мячом – резко и быстро. Он демонстрирует те качества, которые мы видели до этого. Ему легче адаптироваться благодаря большому количеству бразильцев. Мы на него сильно рассчитываем весной. У него отличные качества, он будет бороться за место в стартовом составе».

И будто в подтверждении этих слов Педро забил и в последнем открытом матче «Зенита» с «Сантосом» – вновь рывок под прострел и идеальное завершение.

Если брать сугубо игровые наблюдения, то юноша потенциально куда интереснее Мостового на этой позиции. Андрей хорош тем, что может забежать за спину защитникам или обыграть один в один, а у Педро словно больше вариантов. Особенно при взаимодействии с Дугласом, Венделом и Клаудиньо. Он здорово ищет коридоры под передачи, резко уходит в отрыв, и главное – готов обыгрывать по несколько человек за раз. Совершенно в духе Малкома.

Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, на место лучшего игрока «Зенита» прошлого сезона изначально рассматривался Артур. Да, это были лишь товарищеские матчи. Но даже Артур слегка потух на фоне такой игры Педро.

Может ли 18-летний юноша выйти в основе уже на «Спартак»? Должно реализоваться несколько условий. Помимо правильной эмоциональной адаптации в России, необходимо лишнее легионерское место. Если представить, что Семак в обороне использует одновременно Марио/Караваева и Алипа, то у Педро есть все шансы на основу. Если же решит сыграть надёжнее – с Эраковичем/Родригао и Нино, то лимитное место уйдёт Мостовому.

Пока Алип точно не выглядит проигрышным вариантом в основу на «Спартак». А значит, Педро вскоре продолжит удивлять всех уже на уровне РПЛ. На замену, если что, тоже можно выйти красиво.