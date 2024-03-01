Футболистов «Рубин Ялта» наградили серебряными медалями Второй лиги

Сегодня в администрации города Ялта состоялось официальное вручение серебряных медалей Второй лиги футболистам и тренерскому штабу ФК «Рубин Ялта». В церемонии награждения приняли участие Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета, президент федерации футбола города Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Рубин Ялта» – наша спортивная гордость! В прошлом году команда громко заявила о себе на федеральном уровне, завоевав в дебютном сезоне серебряные медали Второй лиги. Уверена, это не предел! Прекрасная домашняя арена – красавец-стадион «Авангард», бесконечная поддержка ялтинцев и, конечно же, крепкий сплоченный коллектив. На старте нового сезона от всей души желаю удачи игрокам, а нам всем – красивого футбола!», — сказала Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ялтинский клуб в прошлом году впервые принял участие в соревнованиях Футбольной национальной лиги в рамках интеграции крымских клубов в российский футбол. ФК «Рубин Ялта» в первом же сезоне добился исторического успеха, став серебряным призером группы 1 Второго дивизиона Б ФНЛ и достойно представив всю Республику Крым на всероссийском уровне. Второй крымский клуб, представляющий город Севастополь занял итоговое седьмое место. Отметим, что столица Южного берега Крыма – Ялта, третий год подряд признана самым спортивным городом Крыма.