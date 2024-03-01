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«Ростов» — «Крылья Советов»: Голенков открыл счёт на 29-й минуте

«Ростов» — «Крылья Советов»: Голенков открыл счёт на 29-й минуте
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'    

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков после розыгрыша углового.

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» дома разгромили «Ростов» со счётом 5:1.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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