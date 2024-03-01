РПЛ вернулась! «Ростов» Карпина и «Крылья» Осинькина открывают весеннюю часть сезона. LIVE

Сегодня, 1 марта, возобновляется чемпионат России. 19-й тур РПЛ начнётся с матча «Ростова» и «Крыльев Советов». Мы проведём лайв этой встречи.

В турнирной таблице команды разделяет восемь очков – у самарцев их 29, у дончан – 21. Валерий Карпин и Игорь Осинькин – одни из самых интересных специалистов в отечественном футболе, а потому резонно ожидать от их команд интересного футбола. Да и результат первого круга внушает голевой оптимизм – тогда «Крылья» разорвали «Ростов» со счётом 5:1.

Интересно, что статистика последних шести встреч в РПЛ у команд по результату идентичная – по две победы, по два поражения и по две ничьих (просто в разном порядке). То есть получается, что завершали осень команды примерно в одной той же форме, однако в таблице их разделяют сразу четыре места.

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