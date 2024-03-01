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Стало известно, какие игровые номера чаще всего используются футболистами РПЛ

Стало известно, какие игровые номера чаще всего используются футболистами РПЛ
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Согласно отчёту Российской Премьер-Лиги по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024, на текущий момент большая часть футболистов РПЛ используют «пятый» игровой номер — 16 раз. На втором месте по популярности находится «четвёртый» игровой номер, его использует 15 футболистов. По 14 игроков носят футболки, с нанесёнными на них «девятым» и «десятым» номерами.

Меньше всего используется «29» номер — два раза.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РПЛ

Напомним, по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занял «Краснодар», набравший 38 очков по итогам 18 проведённых встреч. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков). В тройке лидеров также оказалось московское «Динамо» (32). Отметим, что в центральном матче 19-го тура сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 2 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

Турнирная таблица РПЛ
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