Нападающий «Динамо» Грулёв: Личка раскрыл Лаксальта в центре поля

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв высказался о роли защитника Диего Лаксальта в игре команды.

«Сейчас у нас в опорной зоне играет Лаксальт. Благодаря этому создается хороший баланс, потому что Диего – это «собака» в хорошем смысле слова. Когда он играет, с ним гораздо спокойнее. Мы не пропустим или пропустим мало, при контратаке он точно подчистит. Марцел раскрыл его в центре поля.

Мы же в «Динамо» его раньше видели только крайним защитником. Но я разговаривал с Диего — он ещё в Серии А играл «шестёрку», то есть опорника. Мне кажется, это прям его позиция», – приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Вячеслав Грулёв провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.