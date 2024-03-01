Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Динамо» Грулёв: Личка раскрыл Лаксальта в центре поля

Нападающий «Динамо» Грулёв: Личка раскрыл Лаксальта в центре поля
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв высказался о роли защитника Диего Лаксальта в игре команды.

«Сейчас у нас в опорной зоне играет Лаксальт. Благодаря этому создается хороший баланс, потому что Диего – это «собака» в хорошем смысле слова. Когда он играет, с ним гораздо спокойнее. Мы не пропустим или пропустим мало, при контратаке он точно подчистит. Марцел раскрыл его в центре поля.

Мы же в «Динамо» его раньше видели только крайним защитником. Но я разговаривал с Диего — он ещё в Серии А играл «шестёрку», то есть опорника. Мне кажется, это прям его позиция», – приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Вячеслав Грулёв провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.

Материалы по теме
Грулёв — о Личке: к ошибкам относится с пониманием, но недоработки не прощает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android