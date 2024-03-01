Вингер «Манчестер Сити» Грилиш не сможет сыграть в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал ответ на вопрос журналистов относительно того, когда крайний нападающий «горожан» Джек Грилиш сможет вернуться на поле после травмы, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).
Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 3' 0:2 Холанд – 18' 0:3 Холанд – 40' 1:3 Кларк – 45' 2:3 Кларк – 52' 2:4 Холанд – 55' 2:5 Холанд – 58' 2:6 Ковачич – 72'
«Джек не будет готов к этим выходным. Я не знаю, когда он сможет вернуться», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, Грилиша заменили на 38-й минуте встречи с «Лутоном». Игрок покидал поле, прихрамывая.
3 марта, в матче 27-го тура чемпионата Англии «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.
Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
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