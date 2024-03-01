Вингер «Манчестер Сити» Грилиш не сможет сыграть в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал ответ на вопрос журналистов относительно того, когда крайний нападающий «горожан» Джек Грилиш сможет вернуться на поле после травмы, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).

«Джек не будет готов к этим выходным. Я не знаю, когда он сможет вернуться», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Грилиша заменили на 38-й минуте встречи с «Лутоном». Игрок покидал поле, прихрамывая.

3 марта, в матче 27-го тура чемпионата Англии «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.