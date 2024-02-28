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Гвардиола высказался о травме Грилиша после матча Кубка Англии с «Лутон Таун»

Гвардиола высказался о травме Грилиша после матча Кубка Англии с «Лутон Таун»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму игрока своей команды Джека Грилиша, которую англичанин получил в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).

Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 3'     0:2 Холанд – 18'     0:3 Холанд – 40'     1:3 Кларк – 45'     2:3 Кларк – 52'     2:4 Холанд – 55'     2:5 Холанд – 58'     2:6 Ковачич – 72'    

«Я не разговаривал с врачом, но думаю, что это пах. Очень похоже на повреждение паха. Он чувствовал себя очень, очень хорошо, но, к сожалению, получил травму. Для него это был тяжёлый сезон, ему нужно хорошо восстановиться», – приводит слова Гвардиолы The Athletic.

Напомним, Грилиша заменили на 38-й минуте встречи. Игрок покидал поле, прихрамывая.

В нынешнем сезоне Грилиш провёл во всех турнирах 27 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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