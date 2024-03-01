Малком помог «Аль-Хилялю» одержать волевую победу в матче с «Аль-Иттихадом»

Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.
На 12-й минуте счёт открыл полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте. На 39-й минуте нападающий Салех Аль-Шехри забил ответный мяч «Аль-Хиляля». Во втором тайме в составе хозяев отличились Малком и Сауд Абдулхамид.
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка после 22 матчей. «Аль-Иттихад» находится на пятой строчке, заработав 37 очков. Лидирует «Аль-Хиляль» (56).
Ранее «Абха» обыграла «Аль-Таи» со счётом 2:0, а в параллельной встрече «Аль-Охдуд» дома уступил «Эр-Рияду» — 1:2.
- 1 марта 2024
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