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Малком помог «Аль-Хилялю» одержать волевую победу в матче с «Аль-Иттихадом»

Малком помог «Аль-Хилялю» одержать волевую победу в матче с «Аль-Иттихадом»
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Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
01 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Канте – 12'     1:1 Аль-Шехри – 39'     2:1 Малком – 59'     3:1 Абдулхамид – 67'    

На 12-й минуте счёт открыл полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте. На 39-й минуте нападающий Салех Аль-Шехри забил ответный мяч «Аль-Хиляля». Во втором тайме в составе хозяев отличились Малком и Сауд Абдулхамид.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка после 22 матчей. «Аль-Иттихад» находится на пятой строчке, заработав 37 очков. Лидирует «Аль-Хиляль» (56).

Ранее «Абха» обыграла «Аль-Таи» со счётом 2:0, а в параллельной встрече «Аль-Охдуд» дома уступил «Эр-Рияду» — 1:2.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
01 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Абха
Абха
Окончен
2 : 0
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Крыховяк – 38'     2:0 Крыховяк – 49'    
Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
01 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
1 : 2
Эр-Рияд
Эр-Рияд
0:1 Мусона – 45+1'     1:1 Годвин – 74'     1:2 Грэй – 87'    
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