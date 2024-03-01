«Ростов» всухую выиграл четвёртый домашний матч в РПЛ подряд

«Ростов» всухую выиграл четвёртый домашний матч в Российской Премьер-Лиге подряд. Сегодня, 1 марта, подопечные Валерия Карпина на своём поле победили самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0.

Ранее дома «Ростов» победил «Пари Нижний Новгород» (1:0), «Локомотив» (1:0) и «Ахмат» (3:0).

В матче с «Крыльями Советов» на 29-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков, отличившийся после розыгрыша углового. На 80-й минуте второй мяч «Ростова» забил полузащитник Иван Комаров.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 24 очка за 19 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В следующем туре «Ростов» встретится с «Краснодаром» 8 марта.