Главный тренер «Марселя» рассказал о состоянии экс-игрока «Спартака» Самуэля Жиго

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Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе перед матчем с «Клермоном» рассказал о состоянии травмированных игроков, включая бывшего защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«У Жиго растяжение связок плеча. Он точно пропустит предстоящую игру, но возможно и больше. Жордан Верету почувствовал небольшой дискомфорт в поясничной области» — приводит слова главного тренера Footmercato.

Напомним, что Жиго жаловался на боль в плече в матче 23-го тура Лиги 1 с «Монпелье» перед тем, как его заменил Бамо Мейте на 84-й минуте встречи. В нынешнем сезоне Жиго за «Марсель» 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Марсель» по итогам 23 туров французского чемпионата занимает девятое место, имея в своем активе 33 очка. Турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ» с 54 очками.