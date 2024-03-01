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Агент Жоржиньо рассказал о приоритетном варианте продолжения карьеры для своего клиента

Агент Жоржиньо рассказал о приоритетном варианте продолжения карьеры для своего клиента
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Агент Жоау Сантос, представляющий интересы 32-летнего полузащитника «Арсенала» Жоржиньо, рассказал, где его клиент хочет продолжить карьеру.

«Контракт истекает в июне? Наш приоритет — «Арсенал». Жоржиньо очень доволен своими партнёрами по команде, Артетой и руководством клуба. Мы рассмотрим предложения и решим, какой из вариантов будет лучшим для него», — приводит слова Сантоса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, итальянский футболист выступает за «Арсенал» с начала 2023 года. В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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