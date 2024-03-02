Серхио Рамос может оказать влияние на трансфер Мбаппе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе консультируется с защитником «Севильи» Серхио Рамосом перед своим трансфером в «Реал», сообщает L‘Equipe.

По данным источника, француз и испанец уже несколько недель разговаривают на эту тему. Центрбек «Севильи», проведший в «Реале» 16 лет, также помогает Мбаппе с поиском жилья в Мадриде. Рамос владеет несколькими объектами недвижимости в городе и может продать Килиану одну из них.

У обоих игроков сформировались дружеские отношения после двух лет совместных выступлений за «ПСЖ».

Ранее была информация, что Мбаппе окончательно уведомил руководство парижан о решении уйти летом свободным агентом.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце