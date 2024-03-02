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Гвардиола высказался о доминации клубов в разные эпохи АПЛ

Гвардиола высказался о доминации клубов в разные эпохи АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об изменении команд, доминирующих в АПЛ в разный период времени.

«В 80-х годах это был «Ливерпуль», в 90-х – «Юнайтед», а сейчас мы выиграли семь Премьер-лиг за последние 11 или 12 лет.

Но за 50 или 60 лет не было ни одной страны, где одна команда всегда доминировала и контролировала всё. Мы будем пытаться с этим клубом продлить доминацию как можно дольше на многие годы», – цитирует Гвардиолу ВВС.

Сегодня, 3 марта в матче 27-го тура чемпионата Англии «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

На данный момент «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на одно очко.

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