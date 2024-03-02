Геннадий Орлов: я родился в один день с Горбачёвым, Степашиным, Смолкиным. Приличные люди!

Известный комментатор и журналист, бывший футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал об отношении к своему дню рождения.

«Я обычно работаю в день рождения. Нет, конечно, бывают юбилеи, когда приходится устраивать что-то больше для друзей. Сам-то я этих торжеств не жажду — всё-таки мне немало лет. Когда-то фанфары гремели, а теперь они мало меня волнуют. Я родился в один день с Горбачёвым — Михаил Сергеевич постарше. Председатель совета директоров «Динамо» — мой приятель Сергей Вадимович Степашин — и талантливый актёр Боря Смолкин тоже 2 марта появились на свет. Приличные люди, я их вспоминаю и поздравляю. Я всю жизнь в футболе. Сейчас делаю ещё две книжки: «Мой футбол» и «Моя журналистика». Материал собран», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.