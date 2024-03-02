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Игрок «Ростова» Комаров: никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо

Игрок «Ростова» Комаров: никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо
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19-летний полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился мнением о троих новичках команды.

«Кого бы отметил среди троих новичков «Ростова»? Сейчас пока сложно кого-то отметить, только начались официальные матчи. Дальше будем смотреть. Надеюсь, все вольются хорошо и будут показывать уровень. Никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо, но получилось так», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшее зимнее трансферное окно «Ростов» усилили бразильский нападающий Роналдо дос Сантос, ивуарийский защитник Умар Сако и египетский защитник Эяд Эль-Аскалани.

Вчера, 1 марта, «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. На 80-й минуте Иван Комаров забил второй мяч своей команды. Ему ассистировал Роналдо.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'     2:0 Комаров – 80'    
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