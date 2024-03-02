Игрок «Ростова» Комаров: никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо
Поделиться
19-летний полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился мнением о троих новичках команды.
«Кого бы отметил среди троих новичков «Ростова»? Сейчас пока сложно кого-то отметить, только начались официальные матчи. Дальше будем смотреть. Надеюсь, все вольются хорошо и будут показывать уровень. Никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо, но получилось так», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».
Напомним, в прошедшее зимнее трансферное окно «Ростов» усилили бразильский нападающий Роналдо дос Сантос, ивуарийский защитник Умар Сако и египетский защитник Эяд Эль-Аскалани.
Вчера, 1 марта, «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. На 80-й минуте Иван Комаров забил второй мяч своей команды. Ему ассистировал Роналдо.
Комментарии
- 2 марта 2024
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:34
-
12:29
-
12:26
-
12:19
-
12:14
-
12:01
-
12:00
-
11:49
-
11:45
-
11:37
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:43
-
10:33
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:48
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:13
-
08:01