Игрок «Ростова» Комаров: никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо

19-летний полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился мнением о троих новичках команды.

«Кого бы отметил среди троих новичков «Ростова»? Сейчас пока сложно кого-то отметить, только начались официальные матчи. Дальше будем смотреть. Надеюсь, все вольются хорошо и будут показывать уровень. Никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо, но получилось так», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшее зимнее трансферное окно «Ростов» усилили бразильский нападающий Роналдо дос Сантос, ивуарийский защитник Умар Сако и египетский защитник Эяд Эль-Аскалани.

Вчера, 1 марта, «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. На 80-й минуте Иван Комаров забил второй мяч своей команды. Ему ассистировал Роналдо.