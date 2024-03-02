Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: секретные допинговые лаборатории работали и в ГДР, и в СССР

Геннадий Орлов: секретные допинговые лаборатории работали и в ГДР, и в СССР
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал о проблеме допинга в ГДР и СССР.

«Мой первый репортаж с водных видов — матч СССР — ГДР в бассейне СКА на Литовской улице. У восточных немцев была фантастическая сборная. Женщины были похожи на мужиков. Те, кто видел, — хорошо помнят. Работа с допингом велась сумасшедшая. Специальные секретные лаборатории существовали. Не могу сказать, что наши не работали.

После московской Олимпиады многие получили медали и знаки отличия, в том числе я — за репортажи. Читаю списки награждённых: Рогозкин, директор НИИ, «за изготовление спортивного печенья». Конечно, и ГДР, и СССР занимались этим делом, никуда не деться. До сих пор ловят! Спортсмены, тренеры, к сожалению, идут на это», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Эксклюзив
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android