Геннадий Орлов: секретные допинговые лаборатории работали и в ГДР, и в СССР

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал о проблеме допинга в ГДР и СССР.

«Мой первый репортаж с водных видов — матч СССР — ГДР в бассейне СКА на Литовской улице. У восточных немцев была фантастическая сборная. Женщины были похожи на мужиков. Те, кто видел, — хорошо помнят. Работа с допингом велась сумасшедшая. Специальные секретные лаборатории существовали. Не могу сказать, что наши не работали.

После московской Олимпиады многие получили медали и знаки отличия, в том числе я — за репортажи. Читаю списки награждённых: Рогозкин, директор НИИ, «за изготовление спортивного печенья». Конечно, и ГДР, и СССР занимались этим делом, никуда не деться. До сих пор ловят! Спортсмены, тренеры, к сожалению, идут на это», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.