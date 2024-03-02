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Орлов: москвичи сражались друг с другом насмерть, а киевляне на Украине были фаворитами

Орлов: москвичи сражались друг с другом насмерть, а киевляне на Украине были фаворитами
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Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал об использовании административного ресурса киевским «Динамо» в советский период.

«Украинцам нравились мои репортажи. Москва-то Киев в упор не замечала. Лучшие журналисты упрекали Лобановского, якобы он тормозит игру. А у того схема была: на выезде одно очко, дома — два.

Ну и будем объективны: киевское «Динамо», за очень редким исключением, практически не проигрывало в украинских городах, зачастую играло вничью. Был специальный человек в ЦК партии, который звонил в эти клубы и расставлял приоритеты. Первый секретарь ЦК Щербицкий был фанатом «Динамо», футбола. И административный ресурс срабатывал. У киевлян перед москвичами было преимущество: те в Москве сражались друг с другом насмерть, а «Динамо» на Украине выглядело фаворитом. Поэтому и появились послематчевые пенальти — как средство борьбы с этими ничьими», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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