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Николай Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита»

Николай Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита»
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Депутат Госдумы Николай Валуев, являющийся болельщиком санкт-петербургского «Зенита», поделился мнением о грядущем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 2 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» не надо обращать внимания на историю «Спартака» с Промесом. Надо просто выйти и сыграть в свою игру. С ним, без него — какая разница. Выйти и победить, впереди «Краснодар» — нельзя терять очки. А победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В данный момент петербуржцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых играх. «Спартак» располагается на пятой позиции с 30 очками после аналогичного количества встреч.

Последний раз команды встречались в августе 2023 года. Тогда «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Тот матч прошёл в рамках 5-го тура РПЛ сезона-2023/2024.

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