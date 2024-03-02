Николай Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита»

Депутат Госдумы Николай Валуев, являющийся болельщиком санкт-петербургского «Зенита», поделился мнением о грядущем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 2 марта.

«Зениту» не надо обращать внимания на историю «Спартака» с Промесом. Надо просто выйти и сыграть в свою игру. С ним, без него — какая разница. Выйти и победить, впереди «Краснодар» — нельзя терять очки. А победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В данный момент петербуржцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых играх. «Спартак» располагается на пятой позиции с 30 очками после аналогичного количества встреч.

Последний раз команды встречались в августе 2023 года. Тогда «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Тот матч прошёл в рамках 5-го тура РПЛ сезона-2023/2024.