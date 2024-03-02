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Тренер «Баварии» Тухель — о матче ЛЧ с «Лацио»: возможно, мы покажем нашу лучшую игру

Тренер «Баварии» Тухель — о матче ЛЧ с «Лацио»: возможно, мы покажем нашу лучшую игру
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио», который состоится 5 марта, на фоне не лучших последних результатов мюнхенского клуба.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На протяжении долгого времени у нас происходят то взлёты, то падения, поэтому возможно, что в матче с «Лацио» мы покажем нашу лучшую игру. Нам нужно добиться лучшего результата, для этого необходимо быть дисциплинированными и готовыми следовать плану. Мы подготовимся, настроимся на положительный лад, а затем нам придётся достичь результата», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Бавария» — «Лацио» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «орлы» обыграли мюнхенский клуб со счётом 1:0.

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