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Томас Тухель прокомментировал ничейный результат в матче с «Фрайбургом»

Томас Тухель прокомментировал ничейный результат в матче с «Фрайбургом»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о ничьей с «Фрайбургом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Германия - Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Гюнтер – 12'     1:1 Тель – 35'     1:2 Мусиала – 75'     2:2 Хёлер – 87'    

«Мы не лучшим образом провели первые полчаса и заслуженно уступали в счёте. Второй тайм мы провели лучше и владели инициативой, но не смогли добыть результат. В итоге победить не удалось из-за того, что сопернику повезло с голом после стандарта.

Было очевидно, что мы хотим показать иной уровень решимости, но стали делать это только после пропущенного гола. Отчасти этот матч был хаотичным. Мы делали то, чего не делали никогда – и даже никогда о таком не говорили. Одного хорошего тайма недостаточно для победы на этом стадионе», — приводи слова Тухеля DAZN.

После 24 туров «Бавария» занимает второе место с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (61 очко).

Следующий матч команда Тухеля проведёт с «Майнцем» 9 марта. Стартовый свисток на стадионе «Альянс-Арена» прозвучит в 17:30 по мск.

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