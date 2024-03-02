Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: мой друг Садырин хотел снять меня с работы

Геннадий Орлов: мой друг Садырин хотел снять меня с работы
Комментарии

Известный комментатор и журналист, бывший футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал, как его бывший партнёр по «Зениту» Павел Садырин хотел снять его с работы.

«Почему меня киевляне любили? За объективность. Один раз я вступился за армян. Они забили гол в Ленинграде, а судья Баскаков его не засчитал. «Вне игры» нет, а он руку поднял: свободный удар. Матч заканчивается победой «Зенита» со счётом 1:0. Завершаю репортаж такими словами: «Зенит» победил, но давайте «Арарату» выразим сочувствие — они-то забили». Телеграмм 50 после этого пришло на телевидение из Армении: «Наконец-то честный комментатор». А вечером звонит мне Садырин — где-то ужинали с судьями. Провожает Баскакова на «Красную стрелу». Мы с Пашей с «Зенита» ещё дружили — с 1966 года вместе. Говорит: «Орёл, что ты там такого наговорил? Гол же нельзя было засчитывать!» Говорю: «Повтор показал, что гол чистый». Наутро звонит ещё раз: «Смотрю повтор, нитку протянул». На что я ему ещё раз повторил: «Не было офсайда». Вечером должно было быть «Футбольное обозрение», и Паша попросил номер Перетурина. Он позвонил Перетурину, а тот в эфире в точности повторил мои слова! Удар с 28–30 метров — ну какой там офсайд. И Садырин пошёл снимать меня с работы.

На месте с начальником команды обратились в облсовпроф (областной Совет профессиональных союзов. — Прим. «Чемпионата»), к бывшему секретарю обкома компартии по идеологии Коржову. 10 мая мне звонит Сан Саныч Юрков, директор ленинградского телевидения: «Геннадий Сергеевич, зайдите. Знаете, мне звонил Коржов — вы там поаккуратнее с зенитовцами». А они уже начали рассказывать: «Сейчас Орлова снимут». Не сняли. А как Садырину после такого себя вести? Мы же друзья. Дней через 15 подошёл на стадионе после игры: «Но ты же неправ! Валерий Баскаков устроил истерику — это же «слава» на всю страну». Ничего, потом помирились», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Эксклюзив
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android