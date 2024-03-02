Геннадий Орлов: мой друг Садырин хотел снять меня с работы

Известный комментатор и журналист, бывший футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал, как его бывший партнёр по «Зениту» Павел Садырин хотел снять его с работы.

«Почему меня киевляне любили? За объективность. Один раз я вступился за армян. Они забили гол в Ленинграде, а судья Баскаков его не засчитал. «Вне игры» нет, а он руку поднял: свободный удар. Матч заканчивается победой «Зенита» со счётом 1:0. Завершаю репортаж такими словами: «Зенит» победил, но давайте «Арарату» выразим сочувствие — они-то забили». Телеграмм 50 после этого пришло на телевидение из Армении: «Наконец-то честный комментатор». А вечером звонит мне Садырин — где-то ужинали с судьями. Провожает Баскакова на «Красную стрелу». Мы с Пашей с «Зенита» ещё дружили — с 1966 года вместе. Говорит: «Орёл, что ты там такого наговорил? Гол же нельзя было засчитывать!» Говорю: «Повтор показал, что гол чистый». Наутро звонит ещё раз: «Смотрю повтор, нитку протянул». На что я ему ещё раз повторил: «Не было офсайда». Вечером должно было быть «Футбольное обозрение», и Паша попросил номер Перетурина. Он позвонил Перетурину, а тот в эфире в точности повторил мои слова! Удар с 28–30 метров — ну какой там офсайд. И Садырин пошёл снимать меня с работы.

На месте с начальником команды обратились в облсовпроф (областной Совет профессиональных союзов. — Прим. «Чемпионата»), к бывшему секретарю обкома компартии по идеологии Коржову. 10 мая мне звонит Сан Саныч Юрков, директор ленинградского телевидения: «Геннадий Сергеевич, зайдите. Знаете, мне звонил Коржов — вы там поаккуратнее с зенитовцами». А они уже начали рассказывать: «Сейчас Орлова снимут». Не сняли. А как Садырину после такого себя вести? Мы же друзья. Дней через 15 подошёл на стадионе после игры: «Но ты же неправ! Валерий Баскаков устроил истерику — это же «слава» на всю страну». Ничего, потом помирились», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.