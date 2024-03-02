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Игрок ЦСКА Мухин: в детстве любимым футболистом был Роналдиньо, сейчас — наш Мендес

Игрок ЦСКА Мухин: в детстве любимым футболистом был Роналдиньо, сейчас — наш Мендес
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, кто был его любимым футболистом в детстве.

«В детстве моим любимым футболистом был Роналдиньо. Он любил выкручивать позвонки соперникам, и мне это нравилось. Был лидером по обводкам. Сейчас мой любимый футболист — наш Мендес. Тоже нравится мне», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик с церемонии награждения детей в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ПФК ЦСКА «1000 юных футболистов».

Напомним, Мухин, а также министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель генерального директора ЦСКА Владимир Юрин и главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева наградят финалистов проекта ВЭБ.РФ и ПФК ЦСКА «1000 юных футболистов».

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